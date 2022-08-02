Житель Самары застал супругу с незнакомцем и убил его

Следователи возбудили уголовное дело на предполагаемого убийцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители расследуют убийство 60-летнего мужчины. Его труп нашли вечером 23 июля 2022 года в квартире одного из домов на улице Симферопольской в Красноглинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- На теле мужчины была обнаружена колото-резаная рана внутренней поверхности плеча. По подозрению в его убийстве задержан 59-летний мужчина, - рассказали следователи.

Как выяснилось, местом преступления стала квартира, где подозреваемый жил вместе со своей гражданской супругой. В один из дней он пришел домой и увидел там незнакомого мужчину, с которым его дама сердца распивала алкоголь. Самарец решил выпроводить нежеланного гостя, но тот отказался. Между ними разгорелась ссора. Хозяин жилища схватил нож и ударил им оппонента. Тот от полученной травмы умер на месте.

В отношении жителя Самары правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас они продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Ведется следствие.