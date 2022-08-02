В Самарской области экс-директор отделения почты украла почти 50 тысяч рублей

Экс-директор почтового отделения предстала перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области бывшая сотрудница почтового отделения обвиняется в краже. Женщина предстала перед судом.

По данным следствия, подозреваемая работала директором почтового отделения. Она имела доступ к к платежным бланкам. Благодаря этому, женщина присваивала себе наличные из кассы. Общая сумма «прибыли» превысила 48 тысяч рублей, об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Также следователи отмечают, что более 9 тысяч из данной суммы предназначались ветеранам труда и инвалидам. Бывшую сотрудницу привлекли к уголовной ответственности. Ей назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно.