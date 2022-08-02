В Самарской области продлили сроки работы ТОР «Тольятти» и «Чапаевск»

ТОР «Тольятти» будет функционировать до сентября 2028 года, а ТОР «Чапаевск» - до февраля 2031-го

Правительство РФ выпустило постановление об автоматическом продлении сроков существования территорий опережающего развития в моногородах (ТОР). Согласно ему, ТОР «Тольятти» будет функционировать до сентября 2028 года, а ТОР «Чапаевск» - до февраля 2031-го.

- Мы неоднократно выходили на федеральный уровень с предложением о необходимости продления сроков функционирования ТОР и сроков получения резидентами льгот по отчислениям во внебюджетные фонды. Принятое решение позволит нашим резидентам направить сэкономленные средства на развитие своих производств, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Благодаря новому постановлению компании, которые получили статус резидента на 2 или 3 год работы ТОР, смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в течение 10 лет. Это позволит уравнять их в правах с резидентами первого года работы ТОР.

Отметим, резиденты ТОР не платят налог на имущество и земельный налог. Ставка налога на прибыль для них снижена до 2% в первые 5 лет и до 12% в последующую пятилетку. Кроме того, для компаний, вошедших в состав ТОР в первые 3 года его работы, тарифы страховых взносов снижены с 30 до 7,6%.