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Происшествия2 августа 2022 10:48

В Самарской области молодой водитель «влетел» в мопед 17-летнего подростка

Несовершеннолетнего госпитализировали
Алена ПРОВКИНА
Водитель не уступил дорогу мопеду. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водитель не уступил дорогу мопеду. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Похвистнево Самарской области молодой водитель не уступил дорогу подростку на мопеде. Из-за столкновения несовершеннолетний получил травмы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, молодой водитель ехал на отечественном легковом автомобиле «Lada Priora» по улице Революционной. Автолюбитель на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу 17-летнему подростку на мопеде «Yamaha».

В результате столкновения парню потребовалась медицинская помощь, подростка госпитализировали. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.