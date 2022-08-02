Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому форуму «Единство в согласии» в Самарской области

Форум "Единство в согласии" призван наладить партнерство между субъектами страны

Во вторник, 2 августа 2022 года, в Самарской области заработал всероссийский форум «Единство в согласии». Старт мероприятию, организатором которого выступает Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, дал губернатор Дмитрий Азаров.

В форуме принимают участие делегации из 69 регионов страны. Всего более 150 человек. Одна из главных целей мероприятия – выработка единого стандарта Дома народов России по взаимодействию всех структур, которые участвуют в реализации государственной национальной политике. Также форум призван наладить партнерство между субъектами страны.

- Я уверен, что во время диалога будут рождаться новые идеи, которые мы еще не реализовали в Самарской области или в другом регионе. Рассчитываю, что и наш опыт будет интересен. Мы также нацелены на то, чтобы взять лучший опыт и практики, которые вы привезли на нашу землю, – обратился Дмитрий Азаров к участникам мероприятия.

Форум «Единство в согласии» продлится в Самарской области до четверга, 4 августа 2022 года.