В Тольятти пожилой мужчина отправил мошеннику 2,5 миллиона рублей

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области пенсионер стал жертвой мошенников. Он обратился за помощью в отделение полиции.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пенсионеру поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником банка и предупредил потерпевшего о попытке снять деньги с его счетов. Доверчивый мужчина последовал указаниям мошенника и лишился 2,5 миллионов рублей.

Только после перевода мужчина понял, что с ним связывался аферист. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.