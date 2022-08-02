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Общество2 августа 2022 11:18

В Тольятти пожилой мужчина отправил мошеннику 2,5 миллиона рублей

Аферисты продолжают обманывать пенсионеров
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области пенсионер стал жертвой мошенников. Он обратился за помощью в отделение полиции.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пенсионеру поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником банка и предупредил потерпевшего о попытке снять деньги с его счетов. Доверчивый мужчина последовал указаниям мошенника и лишился 2,5 миллионов рублей.

Только после перевода мужчина понял, что с ним связывался аферист. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.