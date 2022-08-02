В крови судоводителя, который врезался в резиновую лодку Дениса Безрукова из Тольятти, не нашли алкоголя

Жена Дениса думает, что судоводителя подменили Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Ставропольском районе продолжается суд над судоводителем Максимом Забировым, которого обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия именно Забиров был за штурвалом катера, который протаранил резиновую лодку с семьей с ребенком на борту. В результате столкновения из лодки выпал глава семейства Денис Безруков, его тело нашли спустя 9 дней после трагедии.

Адвокат вдовы Ольги Безруковой рассказал журналисту «КП-Самара», что сейчас происходит в суде и какими тайнами окутана эта история. Неожиданно для всех в крови погибшего была обнаружена смертельная доза алкоголя – 3,26 промилле. Исходя из результатов посмертного анализа, Денис не мог даже стоять на ногах, не то, что управлять моторной лодкой.

Что интересно, результаты медицинского освидетельствования Максима Забирова показали, что он в момент столкновения был абсолютно трезв. Когда адвокат затребовал у клиники, где проходила экспертиза, биологические материалы обвиняемого, то их там не оказалось. Другие материалы пассажиров катера в клинике были, и все они были пьяны в момент аварии.

- Биоматериалы Дениса нам также не удалось получить. Мы запросили рецензию независимого эксперта по работе клиники, которая выявила у погибшего наличие алкоголя. Независимая экспертиза показала, что в работе лаборатории были выявлены некоторые нарушения, которые также могли повлиять на результаты анализов, - говорит адвокат Кирилл Щербаков.

В настоящее время на суде допрошены все свидетели, в том числе чиновники и депутаты, которые были в тот момент на борту катера. Слушания перенесены на середину сентября, после начнутся прения сторон и вынесение приговора. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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