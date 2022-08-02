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Происшествия2 августа 2022 11:34

В крови судоводителя, который врезался в резиновую лодку Дениса Безрукова из Тольятти, не нашли алкоголя

Позже биологические материалы пропали из клиники
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Жена Дениса думает, что судоводителя подменили

Жена Дениса думает, что судоводителя подменили

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Ставропольском районе продолжается суд над судоводителем Максимом Забировым, которого обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия именно Забиров был за штурвалом катера, который протаранил резиновую лодку с семьей с ребенком на борту. В результате столкновения из лодки выпал глава семейства Денис Безруков, его тело нашли спустя 9 дней после трагедии.

Адвокат вдовы Ольги Безруковой рассказал журналисту «КП-Самара», что сейчас происходит в суде и какими тайнами окутана эта история. Неожиданно для всех в крови погибшего была обнаружена смертельная доза алкоголя – 3,26 промилле. Исходя из результатов посмертного анализа, Денис не мог даже стоять на ногах, не то, что управлять моторной лодкой.

Что интересно, результаты медицинского освидетельствования Максима Забирова показали, что он в момент столкновения был абсолютно трезв. Когда адвокат затребовал у клиники, где проходила экспертиза, биологические материалы обвиняемого, то их там не оказалось. Другие материалы пассажиров катера в клинике были, и все они были пьяны в момент аварии.

- Биоматериалы Дениса нам также не удалось получить. Мы запросили рецензию независимого эксперта по работе клиники, которая выявила у погибшего наличие алкоголя. Независимая экспертиза показала, что в работе лаборатории были выявлены некоторые нарушения, которые также могли повлиять на результаты анализов, - говорит адвокат Кирилл Щербаков.

В настоящее время на суде допрошены все свидетели, в том числе чиновники и депутаты, которые были в тот момент на борту катера. Слушания перенесены на середину сентября, после начнутся прения сторон и вынесение приговора. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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