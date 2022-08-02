Дмитрий Азаров поздравил самарских десантников с Днем ВДВ 2 августа 2022 года

Глава региона отметил вклад представителей ВДВ в защиту Отечества

Во вторник, 2 августа 2022 года, на площади Памяти в Самаре прошла церемония возложения цветов к мемориалу солдатам, погибшими в необъявленных войнах. В мероприятии, приуроченном ко Дню ВДВ, приняли участие ветераны воздушно-десантных войск и их семьи, военные, представители ветеранских и молодежных организаций. Память павших героев также почтил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что десантники внесли огромный вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне. Они верны своему долгу и Отчизне на протяжении многих лет, всегда готовы прийти на помощь. И сейчас представители ВДВ наряду с другими подразделениями участвуют в специальной операции на Украине.

– Я поздравляю всех земляков с праздником! Хочу пожелать мирного неба над самарской землей, над нашей великой Россией. Но для этого нам придется приложить максимум усилий. С праздником! Слава ВДВ! – сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор заявил, что сейчас самое время вновь послужить Родине. Он напомнил о наборе добровольцев в «Самарский батальон». Всем, кто отправится служить по контракту на Донбасс, предоставят региональную выплату в 200 тысяч рублей.