В Самаре мужчина приставил нож к шее продавца и украл почти 60 тысяч рублей из кассы

Мужчина может оказаться за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчина напал на продавца в магазине. Он представил к шее девушки нож.

По данным прокуратуры Самарской области, в мае 2022 года злоумышленник пришел в магазин и стал угрожать девушке-продавцу. Он потребовал отдать ему все имущество. Потерпевшая испугалась за свою жизнь и передала ему мобильной телефон, товары магазина и деньги из кассы – более 56 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось задержать преступника. Отмечают, что в день нападения мужчина также успел залезть на чужой балкон и украсть одежду. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.