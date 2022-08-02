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Общество2 августа 2022 12:10

Самарский двигатель вывел на орбиту ракету-носитель «Союз-2.1в»

Запуск прошел на космодроме Плесецк 1 августа 2022 года
Илона МАЙСКАЯ
Двигатель "ОДК-Кузнецов" отработал без замечаний

Двигатель "ОДК-Кузнецов" отработал без замечаний

В понедельник, 1 августа 2022 года, с космодрома Плесецк стартовала новейшая ракета легкого класса «Союз-2.1в». Ее запуск, который состоялся в 23:25 (мск), обеспечил двигатель НК-33А самарского предприятия – ПАО «ОДК-Кузнецов».

- Специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы «ОДК-Кузнецов» приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту. Также они наблюдали за работой двигателя в полете. НК-33А отработал без замечаний, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Благодаря самарскому двигателю ракета успешно вышла на заданную орбиту. Отметим, что «Союз-2.1в» отправили в космос вместе со спутником, разработанным в интересах министерства обороны России.