Стало известно, сколько первоклассников зачислят в школы Самары в 2022 году

Из-за большого количества первоклассников в самарских школах пришлось открывать сразу несколько первых классов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 1 сентября остается меньше месяца, и первоклассники Самары уже начали готовиться к первым школьным занятиям. По информации мэрии, в 2022-2023 году к обучению приступят порядка 15 тысяч ребят. Часть из них уже получила заветные места в местных школах.

- В школы уже зачислено более 13 тысяч детей, еще 905 мест свободно для приема. 728 ребят пока ожидают зачисления, - рассказали «КП-Самара» в городской администрации.

Из-за большого количества первоклассников в самарских школах пришлось открывать сразу несколько первых классов. Самое большое количество организовали в школе №7 - здесь учеников будут принимать сразу в 20 классов. На втором месте разместилась школа №57 (11 классов), на третьем - №26 (9 классов), на четвертом - №68 (8 классов).