В самарских школах возникли трудности с зачислением детей в первые классы

В этом году в первый класс пойдут около 15 тысяч самарских детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские школы продолжают набирать первоклассников на обучение в 2022-2023 году. В общей сложности к занятиям должны приступить около 15 тысяч ребят, более 13 тысяч детей уже получили свои места. Однако в некоторых районах Самары возникли сложности с зачислением.

В частности, речь идет о Кировском, Промышленном, Красноглинском и Октябрьском районах. Об этом «КП-Самара» сообщили в мэрии.

- Эти территории закреплены за школами №168, 154, 58, 7 и №155. Трудности наблюдаются в связи с активной жилой застройкой отдельных участков города. При этом фактическая наполняемость этих школ превышает проектную мощность зданий, - рассказали в городской администрации.

Отмечается, что сложности вполне решаемы - например, за счет создания дополнительных мест или классов. Департамент образования совместно с руководством школ ведет работу в данном направлении. Кроме того, ребята, которые не попали в первый класс в своем родном районе, могут пойти в любую другую школу, где есть свободные места. Соответствующее заявление родители или законные представители ребенка могут подать с 6 июля 2022 года.

Власти уверяют, что беспокоиться не о чем: дети, которые должны пойти в школу в этом году, обязательно получат свои учебные места.