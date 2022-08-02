Ремонт ул. Каховской в Самаре выполнен более чем на 70%

Дорогу приводят в порядок на участке от Ставропольской до Теннисной / Фото: администрация Самары

В Самаре близится к завершению обновление улицы Каховской. Проезжую часть ремонтируют большими «картами» по дорожному нацпроекту. Работами охвачен участок от улицы Ставропольской до дома № 29б по улице Теннисной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сначала дорожники сняли старый асфальт, потом подняли на проектную высоту люки смотровых колодцев и ливневой канализации, а теперь они занимаются укладкой высокопрочной смеси ЩМА-16. По словам представителя подрядной организации Павла Шиманкова, такое покрытие отличается долговечностью, повышенной водо- и морозостойкостью.

В общей сложности на улице Каховской планируется отремонтировать площадь примерно в 22 тысячи кв. м. К утру 2 августа дорожники уложили новый асфальт на площади в 16 400 кв. м. Сейчас готовность объекта составляет более 70%. Если погода не испортится, то подрядчик завершит основные работы к четвергу, 4 августа 2022 года.