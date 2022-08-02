В Самарской области в выходные 30-31 июля 2022 года утонули пятеро человек

Всего за летний период произошло 41 происшествие, погиб 31 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается череда трагических происшествий на воде. Только за прошедшие выходные 30-31 июля на водоемах погибли пятеро человек. Информацию сообщили в ГУ МЧС по региону.

В субботу, 30 июля, произошло сразу три ЧП. Два из них зафиксировали в Тольятти. Днем на озере «Пляжное» утонул 53-летний мужчина, а в 17:23 был обнаружен другой утонувший - на этот раз на Волге. В 16:28 трагедия произошла в Самаре. Очевидцы достали из Волги 43-летнего мужчину.

Череда трагедий продолжилась в воскресенье, 31 июля. 61-летний мужчина утонул около поселка Прибрежный, а молодой человек в возрасте 29 лет погиб на Волге в Октябрьском районе Самары.

Всего за летний период 2022 года на водоемах губернии произошло 41 происшествие, погиб 31 человек.