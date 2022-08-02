Грузовой автомобиль въехал в световую опору на проспекте Кирова в Самаре

Обстоятельства аварии уточняются. Фото: t.me/samaradtp

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло днем 2 августа на проспекте Кирова в Самаре. Здесь грузовой автомобиль влетел в фонарный столб. Подробности сообщили очевидцы и поделились кадрами с места происшествия.

По фотографиям можно оценить силу столкновения. От удара изрядно пострадала передняя часть грузовика, обломки разлетелись по асфальту. Капот автомобиля упал на проезжую часть, крыша оказалась смята, а левое переднее колесо отвалилось.

О пострадавших в ДТП пока не сообщается. Подробности аварии предстоит выяснить полицейским.