Не бедные люди, а воруют по мелочам: борец с коррупцией высказался о деле с поездкой самарских чиновников в Дубаи

Вадим Нуждин высказал свое мнение о коррупционном скандале

Координатор Бюро расследований ОНФ Вадим Нуждин высказал свое мнение о скандале с поездками чиновников самарской мэрии на обучение в Дубаи. В прокуратуре возбудили уголовные дела в отношении сотрудников администрации, настаивая на их увольнении. Все дело в неправильно оформленных документах и излишних тратах. В мэрии отметили, что надеются, что после разбирательств чиновников оправдают.

- Я не говорю про то, что поездка неправильная. Это важная программа, которая преследует цель показать реальный опыт других населенных пунктов. Вопрос ведь в другом. Шанов сам себе подписал финансовый отчет с повышенными командировочными. Маркин заказал место в самолете. Оба заказали трансфер. Получается, что это ведь не бедные люди, люди, которые подписывают контракты на большие суммы, и идут на мелкое воровство, пытаются себе любимым плюшечки добыть. И это доказывает их уровень, - рассказа свое мнение на радио Комсомольская правда в Самаре Вадим Нуждин.

Он подчеркнул, что считает наказание для проштрафившихся чиновников обязательным.

- Уверен, что прокуратура займет жесткую позицию, если уже довели до уголовного дела, нужно однозначно до наказания доводить. Даже не штраф, а более серьезная ответственность. Что-то должно произойти, эти люди не должны работать, потому что на таком если они прокололись, то верить мы им не сможем больше, - уточнил свою позицию Вадим Нуждин.