Экс-нападающему «Крыльев Советов» грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Евгений Савин играл за самарские «Крылья» с 2008 по 2011 год. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Российскому блогеру, бывшему футболисту и экс-игроку самарского клуба «Крылья Советов» Евгению Савину грозит уголовная ответственность за фейки и дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил депутат Государственной думы Роман Терюшков.

Парламентарий усмотрел нарушения законодательства в публичных высказываниях экс-футболиста и направил обращение в ГУ МВД. На днях из ведомства пришел ответ.

- Указанные информационные материалы содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 207.3, 280.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан», - следует из ответа ГУ МВД по г. Москве.

Отмечается, что все материалы уже направлены на рассмотрение в следственный комитет.

Напомним, Евгений Савин играл за самарские «Крылья» с 2008 по 2011 год. В составе «КС» он отыграл 103 матча во всех турнирах и забил 23 мяча.