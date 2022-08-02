В Безенчукском районе завершается ремонт 8 км дорог к поселку Звезда

Работы на объекте ведутся в рамках дорожного нацпроекта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ремонт трассы Никольское - Купино - Толстовка - Звезда в Безенчукском районе подходит к концу. Строители уже уложили основную часть дорожного покрытия, привели в порядок мост через реку Сухая Сарма и путепровод через ж/д пути. Информацию сообщили в областном правительстве.

- Сейчас завершаем работы по устройству верхнего слоя асфальта, после приступим к обустройству дороги. Работы на объекте идут с опережением графика, - рассказал мастер участка подрядной организации Николай Дворников.

Ремонт ведется на участке с 9 по 18 км. После обновления на трассе установят дорожные знаки, сигнальные столбы, барьеры и пешеходное ограждение.