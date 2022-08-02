Самарские десантники в День ВДВ приняли поздравления от Дмитрия Азарова

Губернатор отметил мужество современных героев. Фото: Андрей Савельев

Во вторник, 2 августа, Самарская область широко отмечала День ВДВ. Торжественные мероприятия состоялись и в столице 63-го региона. Они начались с возложения цветов к Мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах на площади Памяти и завершились яркой программой на 2-й очереди набережной.

Участие в торжествах принял глава региона Дмитрий Азаров. Губернатор напомнил о подвигах десантников в годы Великой Отечественной войны и отметил мужество современных героев.

- Они проявляют героизм во время проведения спецоперации на Украине, возвращая мирную жизнь жителям Донбасса, защищая наши традиции и заветы отцов. Мы знаем имена героев прошлого и настоящего и не допустим, чтобы они были забыты. Поздравляю вас с праздником и желаю всем мирного неба над головой, - обратился к виновникам торжества руководитель губернии.

Праздничная программа 2 августа продлилась весь день. С 14:00 на самарской набережной проходили мастер-классы, работали тематические площадки и выставки. Гости мероприятия принимали участие в акции «Спасибо, парни!», пробовали свои силы в сборке и разборке автомата АК-47 и угощались солдатской кашей. Кульминацией праздника стал митинг-концерт «Никто, кроме нас!», на котором выступили местные коллективы и известный самарец Сергей Войтенко. В настоящий момент праздник в самом разгаре - он завершится в 22:00.