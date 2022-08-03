Самарский блогер показал строительство четырехполосной дороги с мостом через Подстепновку в Южном городе

Специалисты продолжают строительство. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер показал строительство четырхполосной дороги с мостом через Подстепновку в Южном городе. Работы сняли с высоты птичьего полета.

Судя по кадрам, предоставленными Евгением Щекиным, на некоторых участках уже появилось асфальтное покрытие. На территории работает спецтехника. В прошлом году в Южном городе открывали еще одну четырехполосную дорогу, протяженность которой составила почти 980 метров, а ширина проезжей части – 15 метров.

В планах не только укладка асфальта, но и нанесение разметки и обустройство тротуаров. Отмечают, что согласно проекту, на прогулочной зоне планируют оборудовать площадку для воркаута.