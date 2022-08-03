Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 4:40

Самарцы при выборе работы ставят в приоритет адекватное начальство и стабильность компании

Аналитики предоставили данные опроса
Алена ПРОВКИНА
Самарцы рассказали о приоритетах в работе

Самарцы рассказали о приоритетах в работе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители чаще всего при выборе работы ставят в приоритет зарплату и адекватное начальство. Особенно важна для горожан стабильность компании.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 58% респондентов отметили, что им важен высокий уровень заработной платы. На втором месте у опрошенных – адекватность начальства и только на третьем месте – стабильность компании. Также жители отметили, что им важны эффективная система управления и достойный компенсационной пакет.

Самарцев привлекают перспективы карьерного и личностного роста. Респонденты старше 45 лет предпочитают удобство расположения.