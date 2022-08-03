Самарцы при выборе работы ставят в приоритет адекватное начальство и стабильность компании

Самарцы рассказали о приоритетах в работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители чаще всего при выборе работы ставят в приоритет зарплату и адекватное начальство. Особенно важна для горожан стабильность компании.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 58% респондентов отметили, что им важен высокий уровень заработной платы. На втором месте у опрошенных – адекватность начальства и только на третьем месте – стабильность компании. Также жители отметили, что им важны эффективная система управления и достойный компенсационной пакет.

Самарцев привлекают перспективы карьерного и личностного роста. Респонденты старше 45 лет предпочитают удобство расположения.