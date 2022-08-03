Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 5:19

В Самарской области почти 3% резюме приходится на людей предпенсионного и пенсионного возраста

Эксперты поделились данными
Алена ПРОВКИНА
Жители продолжают работать на пенсии

Жители продолжают работать на пенсии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области эксперты рассказали, сколько процентов резюме приходится на людей предпенсионного и пенсионного возраста. Специалисты проанализировали данные.

По сообщению сервиса по поиску работы hh.ru, в последний месяц около 84 тысяч человек в предпенсионном и пенсионном возрасте обновили свои резюме. В это число входят жители Самары и области. Отмечают, что достаточно всего активны жители Самарской и Ульяновской областей.

Данные анализировали среди граждан в возрасте от 53 лет. Меньшая активность проявляется у соискателей в Марий Эл – только 1,7%.