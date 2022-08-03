В Самарской области почти 3% резюме приходится на людей предпенсионного и пенсионного возраста

Жители продолжают работать на пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области эксперты рассказали, сколько процентов резюме приходится на людей предпенсионного и пенсионного возраста. Специалисты проанализировали данные.

По сообщению сервиса по поиску работы hh.ru, в последний месяц около 84 тысяч человек в предпенсионном и пенсионном возрасте обновили свои резюме. В это число входят жители Самары и области. Отмечают, что достаточно всего активны жители Самарской и Ульяновской областей.

Данные анализировали среди граждан в возрасте от 53 лет. Меньшая активность проявляется у соискателей в Марий Эл – только 1,7%.