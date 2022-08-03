В Самаре более 60% компаний предлагают жителям пройти стажировку

Многие компании приглашают стажеров на работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие компании предлагают жителям пройти стажировку. Большинство берут стажеров на работу.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в каждой четвертой компании работодатели предлагают программу стажировок. В общей сложности, 63% организаций берут на стажировку молодых специалистов. Каждая вторая компания приглашает на работу больше половины своих стажеров.

Только 8% жителей областного центра признались, что им не предложили вакансию после стажировки. Большинство респондентов отмечают, что цель основная цель такого вида работы – получение практических навыков.