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Общество3 августа 2022 5:34

В Самаре более 60% компаний предлагают жителям пройти стажировку

Многие берут стажеров на работу
Алена ПРОВКИНА
Многие компании приглашают стажеров на работу

Многие компании приглашают стажеров на работу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие компании предлагают жителям пройти стажировку. Большинство берут стажеров на работу.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в каждой четвертой компании работодатели предлагают программу стажировок. В общей сложности, 63% организаций берут на стажировку молодых специалистов. Каждая вторая компания приглашает на работу больше половины своих стажеров.

Только 8% жителей областного центра признались, что им не предложили вакансию после стажировки. Большинство респондентов отмечают, что цель основная цель такого вида работы – получение практических навыков.