Стало известно, какие самарские достопримечательности популярны по запросам Яндекса

Самарская область занимает 15 место по числу достопримечательностей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны самые популярные достопримечательности Самарской области по поисковым запросам. Лидеры - театр оперы и балета и бункер Сталина в Самаре, а также технический музей имени Сахарова в Тольятти. Рейтинг составили 3 августа 2022 года аналитики Яндекса.

— По числу достопримечательностей Самарская область занимает 15 место среди российских регионов, — указано сообщении.

Также в топ вошли памятник преданности, дом со слонами, театр драмы, Загородный парк, Самарский художественный музей, памятник Татищеву, Ботанический сад.

Лидерами по количеству достопримечательностей и числу запросов стали следующие категории: музеи, монастыри, культовые сооружения, а также парки и сады.

Согласно рейтингу, главная достопримечательность России — Государственный Эрмитаж. После него идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец, Мамаев курган и Большой Екатерининский дворец.