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Происшествия3 августа 2022 6:56

В Самарской области местный житель нарвал и засушил крупную партию запрещенных растений

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Мужчина хранил дома незаконные вещества. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина хранил дома незаконные вещества. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области жителя Большечерниговского района признали виновным. Он хранил дома незаконные вещества.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о мужчине, который причастен к незаконному хранению наркотиков. Оказалось, что подозреваемый нарвал и засушил коноплю. Крупная партия, по словам злоумышленника, предназначалась для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства преступления.