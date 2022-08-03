В Тольятти парень, укравший телефон в гостях, может сесть в тюрьму

Ранее похититель гаджета к уголовной ответственности не привлекался
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти в июле 2022 года 23-летний молодой человек украл сотовый телефон у хозяина квартиры, в которой он гостил. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
— Парень попросил телефон под предлогом позвонить своей девушке, вышел с ним на улицу и пропал, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ущерб оценили в семь тысяч рублей. Украденный телефон нашли в одном из ломбардов Тольятти и вернули владельцу.
Теперь ранее несудимого безработного жителя Сызрани, сдавшего телефон в ломбард и потратившего деньги в личных целях, ждет уголовное наказание.
Преступление предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, исправительные работы до одного года, арест до четырех месяцев или лишение свободы до двух лет.