В Тольятти парень, укравший телефон в гостях, может сесть в тюрьму

Ранее похититель гаджета к уголовной ответственности не привлекался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в июле 2022 года 23-летний молодой человек украл сотовый телефон у хозяина квартиры, в которой он гостил. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

— Парень попросил телефон под предлогом позвонить своей девушке, вышел с ним на улицу и пропал, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ущерб оценили в семь тысяч рублей. Украденный телефон нашли в одном из ломбардов Тольятти и вернули владельцу.

Теперь ранее несудимого безработного жителя Сызрани, сдавшего телефон в ломбард и потратившего деньги в личных целях, ждет уголовное наказание.

Преступление предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, исправительные работы до одного года, арест до четырех месяцев или лишение свободы до двух лет.