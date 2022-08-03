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Общество3 августа 2022 7:24

В Самаре перекладывают 240 метров канализационных труб в Промышленном районе

Специалисты перекладывают линии водоотведения
Алена ПРОВКИНА
Специалисты перекладывают трубы. Фото: "РКС-Самара"

Специалисты перекладывают трубы. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсной компании приступили к перекладке линий водоотведения. Работы ведут на улице Ставропольской Промышленного района.

По данным «РКС-Самара», старая керамическая труба пришла в нерабочее состояние. В домах многие жители сообщали о возникновении технических отказов системы водоотведения. Специалисты после устранения очередного засора приступили к гидродинамической чистке трубы и приняли решение заменить конструкцию.

Ресурсники планируют заменить 240 метров труб. Обновленный участок поможет снизить вероятность появления новых проблем.