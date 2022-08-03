Вернут веранду: показываем, как будет выглядеть дача со слонами в Самаре после реставрации

Зданию вернут исторический облик / Фото: t.me/s/Hinshtein

Стало известно, как будет выглядеть дача купца Константина Головкина в Самаре после реставрации. Специалисты сделали графическую реконструкцию постройки по состоянию на 1927 год. Дому со слонами хотят вернуть исторический облик, в частности заново построить утраченную веранду. Эскиз в своем телеграм-канале опубликовал инициатор восстановительных работ, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, ранее местный видеоблогер показал с воздуха, как сейчас выглядит знаменитая дача. Горожане заметили, что здание окружено лесами, а одна из стен частично разобрана. Самарцы стали переживать, что постройку не реставрируют, а, наоборот, разбирают. В связи с этим народный избранник поспешил все успокоить — рабочие восстанавливают первоначальный облик здания, каким его изначально задумывал Константин Головкин.

В советские годы открытую веранду заложили кирпичами и сделали там актовый зал со сценой / Фото: t.me/s/Hinshtein

— В советские времена, когда здесь разместился ДК Водоканала, дом подвергся ряду перестроек. Открытую веранду на первом этаже закрыли кирпичами, а в помещении сделали актовый зал со сценой. Именно эту новодельную стену и разобрали. В дальнейшем там восстановят историческую веранду, — отметил Александр Хинштейн.

Добавим, проект реставрации также предусматривает воссоздание старинных интерьеров и террас. Планируется, что здание выкрасят в белый цвет, а деревянные окна и веранды — в синий. Таков его изначальный вид.