«Самара» стала двукратным чемпионом России по пляжному регби

Команда повторила свой успех 2020 года. Фото: пресс-служба регби-клуба «Самара»

На чемпионате России по пляжному регби, прошедшем 30-31 июля в Москве, регби-клуб «Самара» стал двукратным чемпионом. Команда повторила свой успех 2020 года.

— На групповом этапе самарская команда выиграла во всех трех матчах, в четвертьфинале победила регби-клуб «Казань» со счетом 9:3. В финал вышла благодаря победе над пермской командой со счетом 10:3, — сообщает пресс-служба самарского регби-клуба.

В соревнованиях приняли участие 15 мужских команд. В финале турнира регби-клуб «Самара» играл против команды «Таганий Рог» из Таганрога. Она стала дебютантом соревнований в пляжном регби.

Судьба матча решилась на последних секундах. В ходе напряженной борьбы регби-клуб «Самара» вырвал победу у соперника и стал двукратным чемпионом России.