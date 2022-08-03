В Тольятти задержали вандала, осквернившего баннеры с изображением героев СВО

Вандалом оказался 46-летний житель Тольятти

В Тольятти правоохранители задержали вандала, который на протяжении двух месяцев портил баннеры с изображением героев спецоперации на Украине. Им оказался 46-летний местный житель Алексей А. Информация об этом появилась в группе «ЧП Самара».

- В июне-июле 2022 года я совершил ряд актов вандализма в отношении плакатов с изображением военнослужащих армии РФ, совершивших подвиг на территории Украины. Это произошло на улицах Ворошилова, Дзержинского и Революционной. В содеянном раскаиваюсь, прошу прощения у тех, чьи чувства я мог задеть, - сказал задержанный.

Насколько известно, мужчина испортил больше трех плакатов. Он забрасывал их красками и наносил на баннеры циничные надписи. В частности, вандал осквернил портрет командира взвода лейтенанта Андрея Федотова, который, несмотря на ранение, обеспечил уничтожение трех огневых точек противника. В результате чего российские солдаты освободили один из населенных пунктов.

В отношении подозреваемого правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды». Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, - до 3 лет лишения свободы.