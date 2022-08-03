В Поволжье более 97 тысяч предпринимателей пользуются дебетовыми бизнес-картами Сбера

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В регионах Поволжского банка Сбербанка, к которым относится Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, по итогам первых 6 месяцев 2022 года количество бизнесменов, использующих дебетовую бизнес-карту Сбербанка, выросло на 26% и составило более 97 тыс. клиентов.

Также увеличился объем расходов по картам, совершённых безналичным путём. По результатам первого полугодия рост составил около 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Согласно совместному исследованию СберИндекс и ЧекИндекс в Поволжье более 50% покупок совершаются безналично, и их доля ежегодно увеличивается. Поэтому актуальность бизнес-карт для предпринимателей постоянно растет. Отмечу, что в Поволжье бизнесмены используют уже почти 120 тыс. дебетовых бизнес-карт и это почти на 30% больше, чем годом ранее. Сбер постоянно совершенствует свои услуги и предлагает наиболее удобные условия для своих клиентов».

Отметим, что предприниматель может завести несколько карт, которыми смогут пользоваться другие сотрудники компании, при этом руководитель сможет устанавливать лимиты и контролировать траты.

Бизнес-карты привязаны к расчётному счёту предприятия и позволяют быстро и удобно совершать покупки в торговых сетях или интернете, в том числе осуществлять бесконтактные платежи, снимать и вносить наличные. Бизнес-карта удобна для оплаты повседневных расходов: командировочных, канцтоваров, деловых ужинов, бензина и других закупок. С дебетовой бизнес-картой можно также быстро и просто совершать расчёты с партнёрами, благодаря мгновенным переводам. Оплачивать любые расходы с бизнес-картой можно круглосуточно.