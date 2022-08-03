В Самарской области 15-летний парень на мотоцикле наехал на 50-летнего велосипедиста

Пожилого велосипедиста госпитализировали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Шигонском районе Самарской области вечером 2 августа 2022 года произошло ДТП. Примерно в 22:30 15-летний парень на мотоцикле «APEX 125» наехал на 50-летнего мужчину, который двигался впереди него на велосипеде.

— Авария произошла на 56 км автодороги «Сызрань - Шигоны - Волжский Утес», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

У парня нет водительских прав на мотоцикл. Он не смог выбрать безопасную дистанцию, из-за чего и произошел наезд.

В результате пострадали оба участника ДТП. 15-летнему водителю мотоцикла назначили амбулаторное лечение, а 50-летнего велосипедиста госпитализировали в больницу.