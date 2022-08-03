Молодой человек стал победителем спортивного турнира. Фото: правительство региона

Стало известно, что победителем финала Кубка Павла Леднева стал 19-летний житель Самары. Пятиборец Кирилл Мануйло первый пришел к финишу.

Спортивное соревнование прошло в Москве в начале августа. Самарский спортсмен набрал 1485 баллов и выиграл турнир. Второе место занял Егор Громадский, третье – Илья Полозков. Отмечают, что первый и третий этапы Кубка прошли на территории Белоруссии, в России провели второй этап и финал.

Напомним, юный спортсмен Кирилл Мануйло стал гордостью региона. В прошлом году он завоевал 5 медалей на первенствах Европы и мира.