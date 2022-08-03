Руки прочь от России: в Самаре гостиницу у речпорта обязали сменить название

Гостиница «Россия», которая входит в комплекс самарского речного вокзала, была построена в 1973 году Фото: Google. Карты.

В Самаре гостиницу «Россия» попросили изменить название. С таким иском в суд обратилась межрайонная ИФНС № 20 по Самарской области. Дело рассматривали в арбитраже с января 2022 года, и 26 июля прозвучало окончательное решение - требование истца удовлетворить. Вот чего именно просили в судебном требовании:

- Изменить фирменное наименование на иное фирменное наименование, не включающее полное или сокращенное официальное наименование Российской Федерации, а также слова, производные от такого наименования, - говорится в документах.

Судебное заседание дважды откладывалось. В итоге дело рассмотрели 26 июля. Решение было принято однозначное: название должно быть изменено. При этом гостиница должна еще и заплатить пошлину в 6000 рублей. Решение может быть обжаловано.

Гостиница «Россия», которая входит в комплекс самарского речного вокзала, была построена в 1973 году. В 2021 году ее выставили на продажу за 520 млн рублей.