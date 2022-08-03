Самарский бизнесмен Алексей Шаповалов выкупил часть имущества омской ПК «Оша»

Компании бизнесмена приобрели дополнительные участки Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Самарский бизнесмен Алексей Шаповалов выкупил часть имущества омской производственной корпорации «Оша», находящейся на улице 22 Партсъезда. Ранее стоимость этого имущественного комплекса составляла 519 миллионов рублей. Бизнесмен купил его за 148 миллионов рублей, пишет «КП-Омск».

Самым дорогостоящим стал свинокомплекс, за него Алексей Шаповалов заплатил больше 122 миллионов рублей. Общая площадь земельного участка составляет около 46 тысяч квадратных метров.

Компании самарского бизнесмена приобрели и другие участки. Так, ООО «Абсолют» заплатило 14 миллионов рублей за производственную площадку с птичниками площадью больше 119 тысяч квадратных метров.

Другая компания - ООО «Стоун» - за участок в Морозовском площадью 322 тысячи квадратных метров заплатила 12 миллионов рублей.