Самарцев приглашают на спектакль «Игроки» по пьесе Гоголя

Спектакль соединил в себе драму, юмор, интригу и сатиру

Жителей Самары приглашают на премьеру комедийного спектакля «Игроки» (12+) по пьесе Н.В. Гоголя. Постановку режиссера Ильи Бледного покажут на сцене ОДО в следующий четверг, 11 августа 2022 года.

В основе сюжета — история авантюриста и шулера Ихарева. Он обладает необычайным умом и сообразительностью, что помогает ему в сомнительных заработках. Однажды мужчина приезжает в уездный город и останавливается в трактире. Там он застает компанию, которая играет в карты. Ихарев берет крапленую колоду и решает поживиться за их счет. Однако все пошло не по плану. Как оказалось, за столом собрались его «коллеги» — такие же шулеры. Пьеса соединила в себе и драму, и юмор, и интригу, и сатиру.

Начало спектакля в 18:00. Он продлится 2 часа 20 минут. Также предусмотрен антракт.