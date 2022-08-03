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Происшествия3 августа 2022 9:37

В Самаре на трамвайных путях на улице Ставропольской произошла страшная авария

Есть пострадавшие
Алена ПРОВКИНА
Жители оказывают помощь пострадавшему. Фото: "Подслушано Самара"

Жители оказывают помощь пострадавшему. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре на улице Ставропольской днем в среду, 3 августа, опрокинулся автомобиль. Фотографии ДТП появились в социальных сетях.

Судя по кадрам, авария произошла на трамвайных путях на пересечении улиц Александра Матросова и Ставропольской. Местные жители предполагают, что причиной ДТП могло стать состояние дороги. Проезжая часть в том месте покрыта ямами и кочками.

В ДТП пострадал как минимум один человек. Очевидцы оказывали ему первую помощь.

На месте работают спасатели, медики и полицейские. Последние выясняют все подробности аварии.