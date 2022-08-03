Сбербанк выдал в Самаре первый кредит с дополнительной скидкой на ставку по ипотеке при онлайн-бронировании квартиры

Сбербанк выдал первый кредит с дополнительной скидкой на ставку по ипотеке банка в Самарской области в рамках предложения по онлайн-бронированию квартир на сервисе Домклик. Скидку в 0,5% получила молодая семья из Самары, которая стала владельцем новой 1-комнатной квартиры в макрорайоне «АМГРАД». Кредит был выдан на сумму около 3 млн рублей, сроком на 30 лет.

Для онлайн-бронирования доступны квартиры, которые можно найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».

Лилия Читнева, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Сбер расширяет возможности сервиса Домклик и совместно с застройщиками региона предлагает клиентам специальные условия по ипотечным кредитам. В наших общих интересах — делать жильё удобным и доступным. Воспользовавшись услугой «Бронирование квартир», клиент банка получает не только дополнительную скидку по ипотеке, но и гарантию того, что выбранное им жилье не поступит в открытую продажу до трёх дней с момента бронирования».

Мария Исаева, коммерческий директор ООО “Специализированный застройщик “ГВ Девелопмент”:

«Мы традиционно стараемся найти для наших клиентов наиболее подходящие условия приобретения собственного жилья. Дополнительная скидка от Сбера поможет новым жильцам снизить финансовую нагрузку, тем самым освободив денежные средства на более важные нужды».

Напомним, что на сервисе Домклик от Сбера можно выбрать жильё в новостройках Самарской области и забронировать его бесплатно, дополнительно получив скидку 0,3% или 0,5% годовых на ставку по всем ипотечным программам банка.

Срок бронирования — до 3-х дней. В течение этого периода выбранная квартира в новостройке гарантированно не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке.

Макрорайон «АМГРАД» — проект жилой недвижимости, который строится с учетом потребностей самарского рынка. Вблизи комплексной застройки находится ТК «Амбар» — несколько тысяч квадратных метров магазинов, супермаркетов, зон развлечений и кафе.