В Самаре провели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары

В областном центре проверили цены на продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, где выгоднее купить продовольственные товары. В областном центре провели ежедневный мониторинг минимальных цен.

По сообщению городской администрации на 2 августа 2022 года, по самой низкой цене можно купить говядину в «Потоке» Октябрьского района за 350 рублей/килограмм. Подсолнечное масло – 82 рубля/литр – также в «Потоке». Мука пшеничная – 34 рубля/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Сахар-песок -62,9 рубля/килограмм – в «Ашане» Советского района.

Подобные мониторинги проводят в сетевых и несетевых магазинах. Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии.