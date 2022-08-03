ВТБ запустит льготную ипотеку в Самарской области

Оформить кредит по сниженной ставке смогут молодые семьи, сотрудники сфер образования, здравоохранения и ИТ-специалисты. Об этом в ходе совместной встречи договорились губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Механизм программы позволяет объединить условия федеральных проектов с субсидированием ставки со стороны местного бюджета. Воспользоваться льготными условиями по ипотеке заемщики смогут в режиме «одного окна» – без предоставления дополнительных справок и лишних визитов в банк.

«Мы подписали соглашение о льготном кредитовании - это расширяет для жителей Самарской области возможности получить льготный кредит. Мы создаем и дополнительные возможности, компенсируя часть процентной ставки по отдельным категориям, по наиболее востребованным молодым профессионалам. И то, что мы договорились с банком о льготном кредитовании на территории нашего региона, расширяет эти возможности. Мы ни в коем случае не будем снижать расходы областного бюджета, которые компенсируют часть ипотечной ставки. Но те условия льготного кредитования, которые сегодня предлагает банк, позволят нам увеличить охват жителей Самарской области вот этим льготным ипотечным кредитованием. Это очень важная задача. Это стимул развития жилищного строительства, возможность получения жилья как можно быстрее молодым семьям, возможность закрепить на самарской земле молодых профессионалов - это важнейшая задача для нашего региона», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Поддержка социально значимых категорий населения сегодня является задачей государственного уровня. ВТБ активно участвует в разработке новых проектов, направленных на расширение доступной ипотеки для россиян. Региональную программу мы реализуем совместно с ДОМ.РФ и до конца года запускаем ее в пяти регионах страны, благодаря чему десятки тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия. Самарская область – крупный регион, где сегодня активно ведется строительство новых объектов. Здесь сконцентрировано большое число специалистов социальной сферы, для многих из которых жилищный вопрос является актуальным. Наша ипотечная программа станет для них «ключом» к возможности на выгодных условиях переехать в собственные квадратные метры», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Зампред ВТБ добавил, что наряду с запуском собственных льготных программ банк принимает активное участие в реализации программ господдержки. По итогам первого полугодия объем выданных жилищных кредитов по ним в Самарской области превысил 1,8 млрд рублей. В целом по итогам первого полугодия банк в регионе провел свыше 1,6 тысяч ипотечных сделок на сумму 4,6 млрд рублей. Совместно с самарскими девелоперами банк реализует программы субсидирования процентных ставок.

Сегодня ВТБ является одним из основных банков-партнеров ведущих региональных застройщиков. Объем кредитного портфеля ВТБ в строительной отрасли среднего и малого бизнеса в Самарской области на 1 июля превысил 20,5 млрд рублей.

Ранее ВТБ и ДОМ.РФ договорились о запуске социальной ипотеки, направленной на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Льготные условия уже действуют в Ростовской области, во втором полугодии воспользоваться ими смогут жители Московской, Нижегородской, Самарской областей и Чувашской Республики.

С 1 июля в рамках стратегии развития «семейного капитала», которая направлена на адресную поддержку населения, ВТБ предлагает специальные условия в рамках «семейной ипотеки». До конца года многодетные семьи могут оформить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% и получить на всех детей бесплатную страховку от банка на случай онкологии. При этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту ВТБ. Остальные параметры идентичны условиям госпрограммы: льготное финансирование предоставляется при покупке недвижимости на первичном рынке.