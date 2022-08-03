ВТБ намерен выпустить 80 тысяч карт жителя Самарской области к концу 2023 года

Популярность продукта у населения будет расти за счет расширения его функциональных возможностей и собственных программ лояльности банка для клиентов. Об этом на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется региональным департаментом информационных технологий и связи совместно с АО «Национальная система платежных карт». ВТБ присоединился к программе первым из банков и приступил к массовой эмиссии карты самарца в июне прошлого года.

Карта жителя работает как стандартный банковский продукт с транспортным приложением и выступает аналогом бумажного полиса ОМС. Ее можно использовать в качестве пропуска на рабочее место или в рамках кампусных проектов, а также получать скидки и бонусы при оплате товаров в магазинах партнеров. В четвертом квартале этого года ВТБ планирует расширить ее функциональные возможности, начав выпуск социальной карты.

«Отмечу, что банк не взимает комиссию по всем социальным платам и оплате услуг ЖКХ онлайн. Этот вопрос часто задают жители региона, граждане старшего возраста, которые оплачивают дисциплинированно услуги ЖКХ. В данном случае, что для нас важно, мы предполагаем расширять сотрудничество, в том числе по эмиссии карты жителя Самарской области, которые дают такие возможности фактически бесплатных переводов – оплаты различных социальных услуг и услуг ЖКХ. Это очень важно», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«ВТБ активно поддерживает инициативы, направленные на развитие городской инфраструктуры и создание комфортной цифровой среды для населения. Сегодня мы успешно реализуем проект «Карта жителя» в 10 регионах России, в проекте уже участвуют 270 тысяч человек. Это универсальный инструмент, который способен повысить доступность и качество услуг, необходимых для повседневной жизни наших клиентов в регионах. Мы видим большой потенциал для его развития в Самарской области. За два с половиной года планируем выпустить здесь порядка 80 тысяч социальных карт, сохранив статус лидера в этом проекте», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Оформить карту жителя Самарской области в ВТБ можно тремя способами. Во-первых, обратиться в любое отделение на территории региона, где обслуживают физических лиц, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Во-вторых – централизованно по реестру в организации, которая выступает вашим работодателем. В-третьих – онлайн на портале продукта. ВТБ выпускает карту в двух дизайнах, где изображена символика главных достопримечательностей Самары.

Держателям карт жителя от ВТБ доступны все преимущества, которые банк предлагает своим клиентам выпуск и обслуживание, оплата услуг ЖКХ без комиссии и собственная программа лояльности. При первом зачислении детских пособий банк дополнительно перечисляет 2000 рублей и предлагает оформить бесплатную страховку всех детей в семье на случай онкологических заболеваний.

Клиентам старшего поколения, которые примут решение о зачислении пенсии на карту ВТБ, банк добавляет 1000 рублей к первой пенсии в рамках специальной акции, а также отменяет комиссии за снятие денег в сторонних банкоматах и оформляет бесплатную страховку счетов и карт от действий мошенников. Кроме того, новым клиентам, которые с 15 сентября по 30 октября откроют карту ВТБ, банк дополнительно начислит 1000 рублей на счет.