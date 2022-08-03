В Самаре мужчина представился соцработником и обокрал пенсионерку

Мужчину обязали выплатить крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил обогатиться за счет пожилой женщины. Он представился сотрудником социальной службы.

По информации пресс-службы УФССП России по Самарской области, подозреваемый попросил у пенсионерки документы, чтобы оформить дополнительные социальные выплаты. Пока женщина искала бумаги, мошенник украл конверт с пин-кодом и чужую банковскую карту. После он перевел деньги на другой счет.

Мошенника приговорили к условному сроку. Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении мужчины. Его обязали выплатить 143 тысячи рублей в пользу пенсионерки. На данный момент, задолженность полностью погашена.