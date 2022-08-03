Появилось видео с места ДТП на трамвайных путях на ул. Ставропольской в Самаре

Пострадавший автомобиль эвакуировали с места происшествия Фото: скриншот с видео

Днем в среду, 3 августа, жителей областной столицы шокировала жуткая авария, которая произошла на улице Ставропольской. Очевидцы сообщали, что здесь столкнулись два легковых автомобиля. От удара один из них опрокинулся на бок. А спустя время появились кадры с места происшествия.

Судя по видео, в результате ДТП опрокинувшийся автомобиль остался без стекол, сильно повреждена передняя часть транспорта. На проезжей части можно заметить обломки машины. Известно, что на месте аварии работали сотрудники МЧС. Официальная информация о пострадавших пока не поступала, однако очевидцы отмечают, что одному человеку все же требовалась помощь.

В настоящий момент автомобиль эвакуировали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.