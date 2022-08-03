Стоимость жилого «квадрата» в Самаре в третьем квартале 2022 года составит 36 674 рубля

По сравнению со вторым кварталом стоимость 1 кв. м жилья останется неизменна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре готовятся утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра жилья на третий квартал 2022 года. Планируется, что он составит 36 674 рубля. Эта сумма не изменилась по сравнению со вторым кварталом. Об этом говорится в проекте постановления на сайте городской администрации.

— Эта стоимость позволит рассчитать социальные выплаты на приобретение или строительство жилья молодым семьям, — говорится в документе

Выплаты осуществляются в рамках программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКХ», а также «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Действовать постановление начинает со дня его официального опубликования 2 августа. Оно распространяет свое действие на все правоотношения, которые возникли с 1 июля 2022 года.