Стали известны подробности серьезного ДТП рядом с трамвайными путями в Самаре

Жители оказывали помощь пострадавшим. Фото: "Самара№1"

В Самаре днем, 3 августа 2022 года, в социальных сетях появилась информация о страшном ДТП. Очевидцы сообщали о нескольких пострадавших.

Водитель отечественного автомобиля «Lada» двигался по улице Матросова и не выполнил требования знака. Автолюбитель не уступил дорогу и врезался в легковушку «Great Wall», которая ехала по улице Ставропольской. В результате серьезного столкновения, опрокинулся автомобиль «Great Wall» рядом с трамвайными путями, об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечают, что водитель отечественного автомобиля доставлен в медучреждение. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Напомним, очевидцы поделились страшными кадрами с места происшествия.