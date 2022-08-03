Стало известно, как будет выглядеть дача со слонами в Самаре после реконструкции

В таком виде объект предстанет перед самарцами после завершения работ. Фото: Александр Хинштейн

В Самаре продолжается обновление одного исторических объектов города - дачи купца Головкина. Работы на объекте идут полным ходом. На днях «Дом со слонами» посетил самарский видеоблогер, и сделанные им кадры вызвали у горожан волнение. Жители обратили внимание, что здание окружено строительными лесами, а одна из стен отсутствует и пришли к выводу, что объект ожидает куда более масштабная трансформация.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, выступающий инициатором работ, поспешил успокоить самарцев. Он отметил, что проектом предусмотрено восстановление исторического облика здания. То есть после реконструкции дача предстанет перед горожанами в том виде, какой ее задумывал знаменитый владелец. Однако за время своего существования объект пережил ряд перестроек.

- В то время, когда в здании размещался ДК Водоканала, открытая веранда на первом этаже была закрыта кирпичами. В самом помещении находился актовый зал со сценой. Именно эту новодельную стену реставраторы сейчас и разобрали. В дальнейшем они восстановят историческую веранду, - отметил парламентарий.

Напомним, после реставрации на даче разместится Школа архитекторов Самарского государственного технического университета.