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Общество3 августа 2022 11:36

В Самаре каждый третий хочет начать заниматься спортом и языками после выхода на пенсию

Аналитики предоставили данные опроса
Алена ПРОВКИНА
Многие хотят повышать компьютерную грамотность

Многие хотят повышать компьютерную грамотность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, чем бы хотели заниматься после выхода на пенсию. Многие планируют изучать иностранные языки.

По данным сервиса поп поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, аналитики провели опрос среди самарцев старше 45 лет. Согласно исследованиям, многие горожане планируют посещать спортивные занятия, 24% опрошенных хотели бы изучить что-то новое, 21% респондентов будут повышать компьютерную грамоту.

При этом, мужчины хотят уделять спорту меньше внимания, чем женщины. Многие также планируют развиваться в ювелирном деле и нумизматике.