«Партийный десант» проверил ход реконструкции системы водоснабжения в Орловке

Несмотря на небольшое отставание, работы планируется завершить точно в срок

В селе Орловка Кошкинского района продолжается реконструкция водозабора с водопроводом. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Чистая вода» и находятся под пристальным вниманием жителей, депутатов и местного отделения «Единой России».

На днях на площадке в очередной раз побывал «Партийный десант». В его работе приняли участие представители регионального МинЖКХ, глава района Юрий Горяинов, депутаты губдумы, общественники.

- Работы идут нормальными темпами. Есть некоторое отставание, но есть и уверенность, что объект будет сдан в срок и что люди смогут ощутить вкус чистой воды уже в ближайшее время, - отметил Юрий Горяинов.

Новая система водоснабжения обеспечит качественной питьевой водой более тысячи человек. Проект предполагает возведение трех водонапорных башен, строительство двух новых скважин глубиной 224 и и прокладку почти 12 км труб до домов местных жителей.

По словам зампреда комитета Самарской губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Вячеслава Дормидонтова, сейчас техническая готовность объекта составляет 80%. Работы идут без перерыва.

Подрядчик завершает бетонные работы, скоро приступит к установке технологического оборудования. Примерно через месяц рабочие займутся пуско-наладкой. Также в селе монтируют новые водозаборные колонки и гидранты. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в ноябре 2022 года.

«Партийный десант» продолжит следить за ходом работ в Орловке. Следующий выезд намечен на сентябрь.