В Самаре ветеринарный врач отправится под суд из-за взяток на 134 тысячи рублей

Уголовное дело уже направлено в суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении ветеринарного врача ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение». Мужчину обвиняют в получении взяток должностным лицом. Информацию сообщает региональное СУ СК.

Известно, что ветврач обслуживал один из торговых комплексов Самары. По версии следствия, с марта 2019 по февраль 2022 года он брал взятки за оформление ветеринарно-сопроводительных документов на товары, которые предприниматели продавали на торговых точках. Фактический осмотр при этом не проводился.

Следствие выявило 6 эпизодов преступления, общая сумма взяток превысила 134 тысячи рублей. Деньги поступали обвиняемому каждый месяц в виде фиксированной суммы.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд, где его рассмотрят по существу.