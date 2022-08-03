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Общество3 августа 2022 12:33

В Самаре ветеринарный врач отправится под суд из-за взяток на 134 тысячи рублей

Обвиняемый брал деньги за выдачу необходимых документов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Уголовное дело уже направлено в суд

Уголовное дело уже направлено в суд

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении ветеринарного врача ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение». Мужчину обвиняют в получении взяток должностным лицом. Информацию сообщает региональное СУ СК.

Известно, что ветврач обслуживал один из торговых комплексов Самары. По версии следствия, с марта 2019 по февраль 2022 года он брал взятки за оформление ветеринарно-сопроводительных документов на товары, которые предприниматели продавали на торговых точках. Фактический осмотр при этом не проводился.

Следствие выявило 6 эпизодов преступления, общая сумма взяток превысила 134 тысячи рублей. Деньги поступали обвиняемому каждый месяц в виде фиксированной суммы.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд, где его рассмотрят по существу.