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Общество3 августа 2022 12:51

Роспотребнадзор предупредил об увеличении риска заражения COVID-19

Это связано с приходом в Россию новых видов штамма «омикрон»
Анастасия ФИЛАТОВА
Специалисты советуют жителям соблюдать меры предосторожности

Специалисты советуют жителям соблюдать меры предосторожности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор заявил о росте риска заражения коронавирусом летом 2022 года. По данным специалистов, это связано с приходом в страну новых вариантов штамма «омикрон».

Ведомство рекомендует россиянам соблюдать простые меры предосторожности: надевать маски в общественном транспорте и в людных местах, чаще мыть руки и придерживаться социальной дистанции. Как пишет ФАН, это особенно важно для людей из группы риска. Сюда относятся пенсионеры и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Защититься от COVID-19 поможет вакцинация. Сделать прививку можно любой вакциной российского производства. Самая удобная - «Спутник Лайт». Достаточно сделать один укол, в отличие от двухкомпонентных вакцин.